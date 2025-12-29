Чи дійсно Україна била по "бункеру" Путіна: Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Заява глави МЗС країни-агресорки Росії Лаврова про те, що нібито Україна намагалася атакувати дронами резиденцію Путіна є дуже небезпечними і направлені на те, щоб зірвати мирні переговори.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

«Зараз прозвучали дуже небезпечні заяви з Росії, які очевидно направлені на зрив усіх досягнень нашої спільної роботи з командою президента Трампа. Ми працюємо разом, щоб наблизити мир», — сказав глава держави.

Зеленський певен, що зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про начебто якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання:

для продовження ударів по Україні, зокрема по Києву,

для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни.

«Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабінету Міністрів України», — наголосив президент.

Він запевнив, що Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Навпаки, це Росія завжди робить такі кроки.

Зеленський закликав світ не мовчати, щоб росіяни не зірвали рух до миру.

Нагадаємо, глава МЗС країни-агресорки Лавров звинуватив Україну, що нібито безпілотники Сил оборони атакували резиденцію диктатора Путіна у Новгородській області. Очевидно, йдеться про так званий «бункер» Путіна на Валдаї.

Також Лавров пригрозив, що через це Росія «перегляне свою переговорну позицію».

В РНБО пояснили, що Лавров банально маскує бажання продовжувати удари «атакою на резиденцію Путіна».