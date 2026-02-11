Чи дійсно Україна вступить до ЄС уже 2027 року: Зеленський відповів

2027 рік — реальність чи чутки: Зеленський про вступ до ЄС / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що «дуже обережно» ставиться до розмов про можливість вступу України до ЄС 2027 року.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання ЗМІ.

«Якісь чутки ходили, але я до них поки що ставлюся дуже обережно», — визнав Зеленський.

Він запевнив, що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу до 2027 року. «Принаймні головні речі ми зробимо», — запевнив він.

Також Зеленський закликав Захід оголосити офіційну і чітко визначену дату вступу України до ЄС.

«Я хочу конкретну дату. Безумовно, я впевнений, що якщо в договорі — під яким підписується Америка, Росія, саме Путін, я як президент України і Європа — якщо там не буде дати, то Росія зробить все, щоб заблокувати процес. І навіть не своїми руками, а руками тих чи інших представників Європи. Це конкретика, з конкретною датою. А мій підпис сьогодні на 20-пунктному плані, плані завершення війни, гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу», — підсумував президент.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Україна може стати членом ЄС уже 2027-го.