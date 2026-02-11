- Дата публікації
Чи дійсно Україна вступить до ЄС уже 2027 року: Зеленський відповів
Володимир Зеленський прокоментував чутки про вступ України до ЄС 2027 року.
Президент Володимир Зеленський заявив, що «дуже обережно» ставиться до розмов про можливість вступу України до ЄС 2027 року.
Про це глава держави сказав у відповідь на запитання ЗМІ.
«Якісь чутки ходили, але я до них поки що ставлюся дуже обережно», — визнав Зеленський.
Він запевнив, що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу до 2027 року. «Принаймні головні речі ми зробимо», — запевнив він.
Також Зеленський закликав Захід оголосити офіційну і чітко визначену дату вступу України до ЄС.
«Я хочу конкретну дату. Безумовно, я впевнений, що якщо в договорі — під яким підписується Америка, Росія, саме Путін, я як президент України і Європа — якщо там не буде дати, то Росія зробить все, щоб заблокувати процес. І навіть не своїми руками, а руками тих чи інших представників Європи. Це конкретика, з конкретною датою. А мій підпис сьогодні на 20-пунктному плані, плані завершення війни, гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу», — підсумував президент.
Раніше видання Bloomberg повідомило, що Україна може стати членом ЄС уже 2027-го.