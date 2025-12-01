Чи дійсно Єрмаку заборонили виїзд з України: відповідь ДПСУ

Андрій Єрмак / © Getty Images

Народний депутат Олексій Гончаренко та окремі анонімні Telegram-канали стверджують, що прикордонникам заборонили випускати за межі України екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Також зазначалося, що НАБУ нібито планує вручити Єрмаку підозру.

Чи відповідає дійсності така інформація, відповідає Держприкордонслужба на запит «24 каналу».

«Ми не даємо підтверджень чи спростувань ні по конкретним громадянам, ні по дорученням уповноважених державних органів, які можуть виконувати прикордонники відносно осіб під час прикордонного контролю, — зазначили у Держприкордонслужбі у відповідь на запит журналістів.

У виданні додали, що НАБУ відмовилося прокоментувати чутки про підготовку підозр Єрмаку.

Нагадаємо, що 28 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Цього ж дня в урядовому кварталі детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки за місцем роботи Єрмака.