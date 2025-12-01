ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
646
Час на прочитання
1 хв

Чи дійсно Єрмаку заборонили виїзд з України: відповідь ДПСУ

Чутки про підозру Єрмаку і заборону виїзду за кордон: НАБУ і ДПСУ відмовились коментувати резонансну інформацію.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Getty Images

Народний депутат Олексій Гончаренко та окремі анонімні Telegram-канали стверджують, що прикордонникам заборонили випускати за межі України екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Також зазначалося, що НАБУ нібито планує вручити Єрмаку підозру.

Чи відповідає дійсності така інформація, відповідає Держприкордонслужба на запит «24 каналу».

«Ми не даємо підтверджень чи спростувань ні по конкретним громадянам, ні по дорученням уповноважених державних органів, які можуть виконувати прикордонники відносно осіб під час прикордонного контролю, — зазначили у Держприкордонслужбі у відповідь на запит журналістів.

У виданні додали, що НАБУ відмовилося прокоментувати чутки про підготовку підозр Єрмаку.

Нагадаємо, що 28 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Цього ж дня в урядовому кварталі детективи НАБУ та прокурори САП проводили обшуки за місцем роботи Єрмака.

Дата публікації
Кількість переглядів
646
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie