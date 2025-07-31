Чи допоможе поліграф подолати корупцію у держструктурах: депутатка розповіла

Народна депутатка України Юлія Яцик / © Facebook-сторінка Юлії Яцик

Реклама

Народна депутатка України Юлія Яцик переконана, що поліграф не допоможе подолати корупцію в державних структурах. Натомість потрібні чіткі критерії та автоматизована процедура проходження відбору на посади.

Таку думку Яцик висловила у ефірі телеканалу «Київ24».

За словами нардепки, поліграф уже застосовується, зокрема під час конкурсів до Державного бюро розслідувань. Однак він не є ефективним інструментом, адже не вирішує проблему корупції та призначення осіб на посади за «кишеньковими» схемами.

Реклама

«Я не вважаю поліграф таким важливим інструментом. Він вже застосовується ДБР, здається, під час проходження конкурсів, але ми бачимо, як і в ДБР, різні люди потрапляють в абсолютно кишеньковий спосіб на посади і купують собі посади. Тому поліграф — це точно не панацея», — висловилась Яцик.

На її думку, потрібні чіткі критерії та автоматизована, без людського фактора, процедура проходження набору до НАБУ, ДБР та будь-яких правоохоронних органів.

«Бо фактично всі ці конкурсні комісії там, наглядові ради перетворилися у ручний інструмент протягування потрібних людей і навпаки — усунення непотрібних. І ми це бачимо на прикладі конкурсу БЕБ (обрання очільника органу — ред.): коли людина склала всі тести, але її не призначають, тому що вона незручна», — розповіла політикиня.

Вона також додала, що поліграф не застосовується у судовій експертизі. Він може відігравати якусь допоміжну роль, «але це точно не панацея».

Реклама

«Важливим я вважаю фактор застосування таких важелів контролю — коли підслідність за НАБУ дається СБУ, підслідність за СБУ дається НАБУ і таке інше. Коли правоохоронні органи будуть одне одного врівноважувати і контролювати таким шляхом», — сказала Яцик.

Нагадаємо, 31 липня український парламент ухвалив законопроєкт №13533 про повернення незалежності антикорупційних органів — НАБУ та САП.

Документ одразу ж підписав президент України Володимир Зеленський.

Новий закон, зокрема, передбачає проходження поліграфу для працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці.

Реклама