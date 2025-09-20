Чи допоможуть Польща та Румунія збивати російські ракети та дрони над Україною – Зеленський дав відповідь

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість спільної протиповітряної оборони з Польщею та Румунією, наголосивши на важливості координації дій для захисту української та європейської території.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами напередодні.

«Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО — ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас», — зазначив президент.

За його словами, спільна оборона може стосуватися західних регіонів України, куди Польща має можливості для реагування. «Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо», — додав Зеленський.

Президент підкреслив, що ключовим є ефективне та координаційне застосування ППО, яке дозволяє захищати громадян України та сусідніх держав від ракетних і безпілотних атак.

