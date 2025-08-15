Чи дотримається Путін своїх обіцянок: Джон Гілі висловився про саміт на Алясці

Міністр оборони Великої Британії / © Сайт президента України

Сьогоднішня зустріч на Алясці між американським президентом Дональдом Трампом і господарем Кремля Володимиром Путіним є важливим «першим кроком».

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в коментарі Sky News.

“Зрештою, війни можуть закінчитися лише дипломатією, війни можуть закінчитися лише за посередництва двох сторін. У цьому випадку - за участі президента Трампа, і таким чином, про який може говорити лише президент Трамп”, - висловився британський міністр.

Гілі висловив сподівання на те, що цей саміт на Алясці стане початком переговорів “двох сторін”. Окрім того, політик хоче вірити у те, що “Путін нарешті дотримається свого слова”. Адже, каже очільник Міноборони Британії, “фюрер” за останні шість місяців “чотири рази заявляв, що хоче миру”.

“Чи готовий [Путін], як він каже, до миру? І чи відступить він від війни, яку веде проти України вже три з половиною роки, не досягши жодної зі своїх стратегічних цілей і втративши за цей час понад мільйон російських жертв”, - наголосив Гілі та додав, що будь-які переговори ґрунтуються на запитанні, чи зробить диктатор РФ “те, що він каже”.

Окрім того, політик повторив послання лідерів Європи про те, що “жодних рішень щодо України не може бути без України”.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також зробив заяву про припинення вогню і "значний крок" до миру в Україні. З його слів, після понад трьох років від початку повномасштабної війни Росія отримала шанс укласти угоду про припинення бойових дій.

