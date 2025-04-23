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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи довіряють українці Зеленському: соціолог здивував відповіддю

Після скандалу в Овальному кабінеті та сумнівів щодо подальшої підтримки США, рейтинг Володимира Зеленського тимчасово зріс.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Рейтинг Володимира Зеленського зріс після міжнародного скандалу, але соціологи прогнозують, що утримати підтримку буде непросто

Рейтинг Володимира Зеленського зріс після міжнародного скандалу, але соціологи прогнозують, що утримати підтримку буде непросто / © Associated Press

Рейтинг президента України Володимира Зеленського зафіксував тимчасове зростання на початку року.

Про це заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами соціолога, таке зростання є аналогом «ефекту згуртування навколо прапора», який вже спостерігався в перший рік повномасштабної війни.

«Ми зафіксували тимчасове зростання підтримки Володимира Зеленського, проте воно не трансформується у довготривалу електоральну підтримку«, — підкреслив Паніотто.

На його думку, рейтинги президента напряму залежать від військової ситуації та рівня життя населення. У разі погіршення безпекових чи соціально-економічних умов громадська думка може кардинально змінитися.

Соціолог також зазначив, що наступні президентські вибори можливі лише після завершення війни, і тоді політичні настрої значною мірою залежатимуть від умов миру та компромісів, на які доведеться йти.

«А поки що ми бачимо, що мир можливий тільки за рахунок серйозних поступок з боку України, і в цих умовах зберегти високий рівень підтримки вкрай важко», — додав Паніотто.

Нагадємо, Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що вибори можуть відбутися лише після завершення війни та скасування воєнного стану — за умови міцних гарантій безпеки.

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