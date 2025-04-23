Чи довіряють українці Зеленському: соціолог здивував відповіддю

Рейтинг Володимира Зеленського зріс після міжнародного скандалу, але соціологи прогнозують, що утримати підтримку буде непросто / © Associated Press

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Рейтинг президента України Володимира Зеленського зафіксував тимчасове зростання на початку року.

Про це заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами соціолога, таке зростання є аналогом «ефекту згуртування навколо прапора», який вже спостерігався в перший рік повномасштабної війни.

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«Ми зафіксували тимчасове зростання підтримки Володимира Зеленського, проте воно не трансформується у довготривалу електоральну підтримку«, — підкреслив Паніотто.

На його думку, рейтинги президента напряму залежать від військової ситуації та рівня життя населення. У разі погіршення безпекових чи соціально-економічних умов громадська думка може кардинально змінитися.

Соціолог також зазначив, що наступні президентські вибори можливі лише після завершення війни, і тоді політичні настрої значною мірою залежатимуть від умов миру та компромісів, на які доведеться йти.

«А поки що ми бачимо, що мир можливий тільки за рахунок серйозних поступок з боку України, і в цих умовах зберегти високий рівень підтримки вкрай важко», — додав Паніотто.

Нагадємо, Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що вибори можуть відбутися лише після завершення війни та скасування воєнного стану — за умови міцних гарантій безпеки.