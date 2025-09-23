ТСН у соціальних мережах

Політика
301
1 хв

Чи довіряє Трамп Зеленському: президент України відповів

Зеленський певен, що Трамп йому довіряє більше, ніж Путінові.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 23 вересня на полях Генасамблеї ООН

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 23 вересня на полях Генасамблеї ООН / © ТСН

Президент Володимир Зеленський певен, що Дональд Трамп йому довіряє.

Про це український лідер сказав на брифінгу за підсумками зустрічі зі своїм американським колегою.

«Трамп вважав, що коли Путін поділився з ним ситуацією в Україні, там „за один день“, „за один тиждень“, „за один місяць“, інші казки, що вони окупують весь наш Донбас чи східну частину, чи інші частини, які ми контролюємо, звичайно, він їм довіряє. І коли потім президент Трамп у телефонних розмовах чи у діалозі повернувся до мене, він завжди казав ще восени, що вони щось окуповують і нам треба якось реагувати», — зізнався Зеленський.

За його словами, потім поступово Трамп зрозумів, що Путін просто ділився з ним інформацією, яка була далекою від правди на полі бою.

«Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформація, якою володіють моя розвідка, ми ділимося з нашими партнерами», — підсумував глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні Дональд Трамп неочікувано заявив, що Україна має повернути початкові кордони.

