Чи довіряє Трамп Зеленському: президент України відповів

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 23 вересня на полях Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський певен, що Дональд Трамп йому довіряє.

Про це український лідер сказав на брифінгу за підсумками зустрічі зі своїм американським колегою.

«Трамп вважав, що коли Путін поділився з ним ситуацією в Україні, там „за один день“, „за один тиждень“, „за один місяць“, інші казки, що вони окупують весь наш Донбас чи східну частину, чи інші частини, які ми контролюємо, звичайно, він їм довіряє. І коли потім президент Трамп у телефонних розмовах чи у діалозі повернувся до мене, він завжди казав ще восени, що вони щось окуповують і нам треба якось реагувати», — зізнався Зеленський.

За його словами, потім поступово Трамп зрозумів, що Путін просто ділився з ним інформацією, яка була далекою від правди на полі бою.

«Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформація, якою володіють моя розвідка, ми ділимося з нашими партнерами», — підсумував глава держави.

