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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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3 хв

Чи дозволить угода про копалини отримати Україні американську зброю: у Раді відповіли

Чи допоможе Україні угода про надра зберегти присутність США в переговорному процесі з Росією та чи відкриє шлях до отримання американської зброї?

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи дозволить угода про копалини отримати Україні американську зброю: у Раді відповіли

Угода про копалини — які плюси для України / © ТСН.ua

Угода про корисні копалини покращує відносини України зі США. Це фундамент для того, щоб Сполучені Штати надавали зброю, наприклад, у вигляді внесків в інвестиційний фонд, що є важливим для України.

Про це сказав голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в розмові з журналісткою ТСН.ua Христиною Зеленюк.

«Насправді багато фахівців також не знають до кінця, що дасть ця угода. Але я можу виразити власну особисту думку, які плюси я особисто бачу. Насамперед це покращує наші відносини зі США. Тому що ця угода, на мою думку, має багато вимірів. Це і політичний вимір. Є економічний, який є доволі складним і потребує імплементації в національному праві. Ми не знаємо, які будуть наслідки. Є і психологічний вимір. Йдеться про певне дійсно его і амбіції президента Трампа», — пояснив Мережко.

Він додав, що покращення відносин зі США — фундамент для надання зброї. Зокрема, у вигляді внесків в інвестиційний фонд.

«Це для нас важливо. Можливо, тут президент Трамп буде готовий продавати нам зброю, а європейці, наприклад, фінансувати це. Тобто, можливо, такий буде формат. Крім того, укладення цієї угоди посилює і наших прихильників, в тому числі і в адміністрації президента Трампа, в його оточенні. Такі люди дійсно є, і їхні позиції посилюються. І дуже важливий психологічний вимір — це коли зберігається зацікавленість президента Трампа в Україні», — пояснив Мережко.

Також він наголосив і на геоекономічному факторі на тлі боротьби за ресурси, передусім, рідкоземельні метали.

«І тут Китай контролює приблизно, за деякими даними, 70%, за іншими — 90% рідкоземельних металів. І тут Сполучені Штати мають наздоганяти свого суперника. І тому Україна знаходиться в центрі геополітичної уваги і економічної уваги Сполучених Штатів. Тобто нам зараз важливо розвивати цей успіх і скористатися цим. Це дійсно політичний успіх, і скористатися для розвитку і захисту наших інтересів», — сказав він.

Чи надає угода про копалини гарантії безпеки

За словами голови комітету ВРУ з питань зовнішньої політики, із суто формальної точки щору, гарантії безпеки США не є предметом цієї угоди.

«Предметом є створення інвестиційного фонду. Тобто вона не торкається питань безпеки. Це окреме питання. Але по суті дійсно… З самого початку ідея полягала в тому, що „щось за щось“. Тобто Україна надає доступ американським компаніям до своїх стратегічних ресурсів, а в обмін ми очікуємо захист. Тобто у вигляді безпеки. Ну дійсно в якомусь сенсі можна розглядати це як квазі безпекові гарантії економічного характеру, присутність американського капіталу. Ну в якомусь сенсі це є така гарантія безпека», — сказав голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики.

Підсумовуючи, він зазначив, що насправді єдиною такою гарантією залишається членство України в НАТО.

«Ми це дуже добре розуміємо. І я вважаю, що це можливо відкриває укладення цієї угоди, відкриває шлях або створює такий певний політичний фундамент для того, щоб ставити питання про справжні ефективні гарантії безпеки», — додав Мережко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін грає з Трампом: чи вийдуть США з перемовин? ДИВІТЬСЯ НАЖИВО!

Нагадаємо, Україна та США раніше підписали угоду про надра. директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара у розмові з журналісткою ТСН.ua Христиною Зеленюк пояснив користь угоди про корисні копалини.

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