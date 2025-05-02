Чи гарантує угода про копалини безпеку Україні: експерт пояснив, чого очікувати

Гарантії безпеки для України від США / © ТСН.ua

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В угоді про корисні копалини між Україною та США немає пункту про гарантії безпеки для Києва. А сам факт такої угоди не може гарантувати безпеку Україні.

Таку думку виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло висловив у інтерв’ю OBOZ.UA.

«Ні, сам факт угоди не є гарантією. Це була «хотєлка» Трампа», — висловився Жмайло.

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Він зауважив, що Україні вдалося переламати позицію США таким чином, аби угода не передбачала відносини Вашингтона до Києва, як до колонії в 19 столітті.

«Але сама по собі ця угода нічого не варта. Щоб вона реалізувалася, тут мають бути фінанси, західний капітал в Україні, і щоб цей капітал мав мотивацію захищати цю територію, ці 80% нашої держави. Також має бути зброя. Ці родовища, ці компанії мають прикривати Patriot, має бути сильна ППО тощо», — висловив думку експерт.

Він водночас додав, що згода України на угоду про корисні копалини — «це абсолютно нормальна робоча здорова історія», але до її практичного втілення ще належить дійти. Жмайло акцентував, що це нерозривно пов’язано з гарантіями безпеки.

«Нагадаю, що за попередньої каденції Трампа подібну угоду, але не на таких вигідних умовах, які продавив офіційний Київ, було підписано з урядом Афганістану. Ми пам’ятаємо, чим закінчилася американська історія в Афганістані і чим закінчилася реалізація цієї угоди. Нічим. Реалізована вона не була», — додав експерт.

Нагадаємо, підписана 30 квітня представниками України та США угода про корисні копалини не містить гарантій безпеки. Водночас угода не вимагає від Києва повернення сотень мільярдів доларів допомоги від США, наданої від початку повномасштабного вторгнення.

Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, США можуть зараховувати нову військову допомогу для України як внесок до спільного Інвестиційного фонду відбудови. Його створення передбачене угодою про копалини.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк стверджує, що угода про корисні копалини передбачає нові постачання американської зброї, зокрема систем ППО. Їхня вартість зараховуватиметься до спільного фонду.