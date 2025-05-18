Чи готова Німеччина відправити миротворців до України: Мерц пояснив свою позицію

Федеральний канцлер ФР Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Європейські лідери зараз не обговорюють питання введення миротворчих військ в Україну, тому що всі їхні зусилля нині зосереджені на тому, щоб досягти безумовного припинення вогню з боку Росії.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні у суботу, 17 травня, повідомляє Reuters.

"Наступним кроком має стати прояснення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні", - уточнив Мерц.

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При цьому канцлер підкреслив, що відповіді на обидва ці питання поки що залишаються непередбачуваними.

«Наразі немає причин говорити про введення миротворчих військ, ми далекі від цього. Ми хочемо, щоб припинилися бойові дії, припинилися вбивства... це ті питання, якими ми зараз займаємось, і жодними іншими», - додав він.

Позиція Мерца щодо миротворчих сил перегукується з позицією його попередника Олафа Шольца, який також надавав пріоритет переговорам про мирну угоду, а не обговоренню питання щодо участі європейських військових у миротворчій місії в Україні.

Нагадаємо, Рубіо попередив, що якщо не буде прогресу в мирному врегулюванні, Сенат схвалить санкції проти Росії. За його словами Вашингтон дає дипломатії шанс, але готується до жорстких заходів у разі безрезультатних переговорів.

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