В Берліні висловлюють глибокий скепсис щодо результативності тристоронніх мирних переговорів, які проходять в Об’єднаних Арабських Еміратах за участі України, Сполучених Штатів та Росії.

Про це пише The Guardian.

У Німеччині вважають, що наразі немає передумов вважати, що Москва дійсно налаштована на конструктивний діалог та припинення бойових дій. Головним каменем спотикання залишаються непомірні територіальні апетити Кремля.

«Остаються серйозні питання про те, наскільки Росія дійсно готова відмовитися від своїх максималістських вимог», — заявив прессекретар уряду ФРН Штеффен Маєр.

Заява німецького посадовця пролунала одразу після того, як російська сторона вкотре підтвердила свою жорстку позицію. Москва дала чітко зрозуміти, що не збирається відступати від своїх ультиматумів.

Ключовою вимогою країни-агресорки залишається повне виведення українських військ з території Донбасу (Донецької та Луганської областей), включно з тими районами, які зараз контролюються Збройними силами України і які російській армії не вдалося захопити силоміць.

Нагадаємо, за даними Sky News, консультації мають на меті пошук шляхів припинення війни та наразі проходять у неформальному форматі з подальшим переходом до більш офіційних обговорень.

Перед цим США провели окремі дипломатичні контакти з Москвою та Києвом: американські посланці зустрічалися з Володимиром Путіним у Москві, а Дональд Трамп — із Володимиром Зеленським у Давосі. Ключовою перепоною для можливих домовленостей залишається територіальне питання, адже Росія наполягає на поступках, які Україна відкидає.