ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
468
Час на прочитання
1 хв

Чи готова Росія припинити вогонь і завершити війну: Зеленський відповів

Український лідер заявив про необхідність посилити тиск на державу-агресорку.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія не дає сигналів щодо припинення вогню, що свідчить про неготовність закінчувати війну.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в середу, 21 травня.

За його словами, для того, щоб змінити ставлення Москви до війни, потрібна «робота з партнерами заради тиску на Росію».

«Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього — санкції. Тиск у політиці», — наголосив Зеленський.

Водночас український президент подякував усім, хто підтримує Україну.

Нагадаємо, ЄС і Велика Британія оголосили про нові санкції проти Росії, не чекаючи на приєднання до них Сполучених Штатів. Це сталося через день після того, як телефонна розмова президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним не призвела до обіцянки припинення вогню в Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie