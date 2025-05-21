Чи готова Росія припинити вогонь і завершити війну: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія не дає сигналів щодо припинення вогню, що свідчить про неготовність закінчувати війну.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в середу, 21 травня.

За його словами, для того, щоб змінити ставлення Москви до війни, потрібна «робота з партнерами заради тиску на Росію».

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«Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього — санкції. Тиск у політиці», — наголосив Зеленський.

Водночас український президент подякував усім, хто підтримує Україну.

Нагадаємо, ЄС і Велика Британія оголосили про нові санкції проти Росії, не чекаючи на приєднання до них Сполучених Штатів. Це сталося через день після того, як телефонна розмова президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним не призвела до обіцянки припинення вогню в Україні.