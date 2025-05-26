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Чи готова Росія зупинити війну в Україні - голова зовнішньої розвідки дав відповідь
Кремль не зупинить війну, бо втратить контроль над країною.
Росія не збирається зупиняти війну в Україні, бо для Кремля війна — інструмент, щоб утримати владу.
Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю «Укрінформу«.
«Росія не збирається цю війну зупиняти. Вони у своїх головах відновлюють Радянський Союз руками армії. Створюють нові округи і дивізії. Якщо бути точними, то 13 дивізій. Так, у них проблеми — не вистачає людей, техніки. Але кожного дня — 1000–1200 нових контрактників. Це не мобілізація задля миру, а підготовка до чогось більшого», — зазначив Іващенко.
За його словами, війна для Росії — це спосіб утримати економіку й владу, заснований на страху та образі ворога.
«Навіщо? Це економіка. Зараз ВПК у них єдина галузь, яка демонструє зростання. Якщо вона зупиниться — вся російська економіка піде тріщинами. І це ідеологія, в основі якої страх і вороги навколо. Для Кремля війна — інструмент, щоб утримати владу. І це загроза для України й всього цивілізованого світу», — сказав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська розвідка дізналася про деталі ядерної зброї в Білорусі.