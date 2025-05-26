ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Чи готова Росія зупинити війну в Україні - голова зовнішньої розвідки дав відповідь

Кремль не зупинить війну, бо втратить контроль над країною.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко / © скриншот з відео

Росія не збирається зупиняти війну в Україні, бо для Кремля війна — інструмент, щоб утримати владу.

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю «Укрінформу«.

«Росія не збирається цю війну зупиняти. Вони у своїх головах відновлюють Радянський Союз руками армії. Створюють нові округи і дивізії. Якщо бути точними, то 13 дивізій. Так, у них проблеми — не вистачає людей, техніки. Але кожного дня — 1000–1200 нових контрактників. Це не мобілізація задля миру, а підготовка до чогось більшого», — зазначив Іващенко.

За його словами, війна для Росії — це спосіб утримати економіку й владу, заснований на страху та образі ворога.

«Навіщо? Це економіка. Зараз ВПК у них єдина галузь, яка демонструє зростання. Якщо вона зупиниться — вся російська економіка піде тріщинами. І це ідеологія, в основі якої страх і вороги навколо. Для Кремля війна — інструмент, щоб утримати владу. І це загроза для України й всього цивілізованого світу», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська розвідка дізналася про деталі ядерної зброї в Білорусі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie