Чи готова Україна до припинення вогню в односторонньому порядку: в МЗС відповіли

Андрій Сибіга / © Associated Press

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Україна прагне завершити війну з Росією та готова розглядати як часткове припинення вогню, так і повне припинення бойових дій. Водночас Київ не погоджуватиметься на односторонні поступки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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«Україна прагне завершити цю війну. Ми маємо реалістичні пропозиції та рішення. Ми готові до часткового припинення вогню та повного припинення бойових дій. Звичайно, усе має бути справедливим. Ми не робитимемо жодних односторонніх кроків», — пояснив міністр закордонних справ.

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Він наголосив, що поки російські посадовці говорять про переговори, російські балістичні ракети продовжують завдавати ударів по Україні.

«Росія намагається знищити нашу енергетичну систему та позбавити українців електроенергії й опалення», — нагадав Сибіга.

Глава МЗС певен, що наразі Путін не демонструє справжньої готовності завершити війну. Саме тому зміцнення України залишається надзвичайно важливим, вважає Сибіга.

Нагадаємо, 27 жовтня в районі тимчасово окупованих Олешків почав діяти режим припинення вогню для підготовки гуманітарної місії.

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У Генштабі ЗСУ пояснили, що режим тиші встановлюють винятково для гуманітарної операції: доставлення допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешок.

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