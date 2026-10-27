ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
1 хв

Чи готова Україна до припинення вогню в односторонньому порядку: в МЗС відповіли

Сибіга озвучив умову припинення війни і наголосив — Україна не робитиме односторонніх кроків.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Associated Press

Україна прагне завершити війну з Росією та готова розглядати як часткове припинення вогню, так і повне припинення бойових дій. Водночас Київ не погоджуватиметься на односторонні поступки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Україна прагне завершити цю війну. Ми маємо реалістичні пропозиції та рішення. Ми готові до часткового припинення вогню та повного припинення бойових дій. Звичайно, усе має бути справедливим. Ми не робитимемо жодних односторонніх кроків», — пояснив міністр закордонних справ.

Він наголосив, що поки російські посадовці говорять про переговори, російські балістичні ракети продовжують завдавати ударів по Україні.

«Росія намагається знищити нашу енергетичну систему та позбавити українців електроенергії й опалення», — нагадав Сибіга.

Глава МЗС певен, що наразі Путін не демонструє справжньої готовності завершити війну. Саме тому зміцнення України залишається надзвичайно важливим, вважає Сибіга.

Нагадаємо, 27 жовтня в районі тимчасово окупованих Олешків почав діяти режим припинення вогню для підготовки гуманітарної місії.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що режим тиші встановлюють винятково для гуманітарної операції: доставлення допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешок.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie