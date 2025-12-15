ТСН у соціальних мережах

Чи готові США надати Україні гарантії безпеки на рівні НАТО – Чалий відповів

США готові надати Україні одноосібні гарантії безпеки, проте вони не дорівнюють союзницьким зобов’язанням НАТО.

Кирило Шостак
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

США не нададуть Україні гарантії на рівні членства в НАТО.

Про це заявив голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол Валерій Чалий.

За його словами, американська сторона готова надати одноосібні гарантії безпеки, але вони не прирівнюються до союзницьких зобов’язань НАТО.

Водночас США прагнуть розділити відповідальність і витрати з європейськими країнами НАТО, а також передати ЄС всю відповідальність за європейську безпеку.

“Очевидно, що жодних союзницьких гарантій на рівні членства в НАТО Україні й не збираються надавати. Будьмо реалістами”, — підкреслив Чалий.

Раніше повідомлялося, що США нібито готові надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО. За інформацією ЗМІ, вони будуть схвалені Конгресом і матимуть юридичну силу. Дональд Трамп у Білому домі зазначив, що надання таких гарантій є ключовим фактором для успішної реалізації мирної угоди.

