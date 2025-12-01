Чи готові ЗСУ віддати ворогу Донбас: головний сержант зробив тверду заяву

ЗСУ / © Associated Press

Жоден притомний український військовий не погодиться на поступки Росії, які передбачали б «здавання» їй територій Донбасу.

Про це головний сержант 93-ї ОМБр «Стохід» Віталій П’ясецький заявив у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

Військовий прокоментував публікації західних ЗМІ про нібито мирний план президента США Дональда Трампа, який містить пункт про «здавання» частини Донбасу.

«Я не знаю, який спосіб це можна реалізувати. Ну, по-перше, територіальна цілісність закріплена в Конституції. І для того, щоб якимись територіями поступитись, потрібно проводити референдум. Ну це так — з юридичної точки зору. З військової точки зору — жоден притомний військовий своєї згоди на таку поступку не дасть«, — заявив П’ясецький.

Він також пояснив, чому військові виступлять проти передавання Донбасу Росії.

«Перше — суто з прагматичних міркувань. Це те, що за цю територію гинули і воювали наші побратими. Інше — це те, що для ворога це буде плацдарм. Кожен військовий практично оцінює, що ворог на цьому не зупиниться. Ця війна може стати на паузу, але вона не буде закінчена назавжди», — наголосив головний сержант.

Він додав — якщо це дозволить російській армії наблизитися до ще якихось міст Донбасу чи Харківської області, і ці населені пункти будуть знищені, «то я не вважаю це правильним кроком — обговорювати навіть таке, що поступитися цими містами».

Нагадаємо, раніше NBC News повідомило, що українські бійці на фронті негативно сприймають пропозицію залишити утримувану територію Донбасу. Старший сержант Володимир Ржавський назвав таку мирну угоду «справжньою капітуляцією» і наголосив, що військові «мають право вирішувати», а відступ без пояснень «не буде виконано». Спецназівець Олександр висловив сумнів, що солдати покинуть позиції, за які «ризикували життям». Молодший лейтенант Олег Зонтов назвав відмову від територій «дуже суперечливим рішенням», що викличе обурення.

Зауважимо, за даними джерела «РБК-Україна», переговори України зі США у Флориді 30 листопада стали «кроком вперед», але фінальний текст мирної угоди ще не погоджений. Проблемними питаннями залишаються території (Донбас) та членство України в НАТО. США як посередник доносять позицію РФ про виведення українських військ з Донбасу, але Київ вважає це неприйнятним через Конституцію та позицію суспільства.