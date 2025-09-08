Чи готовий Китай підтримати РФ, вступивши у війну проти України – Портников відповів

Віталій Портников

Китай не братиме участі у можливому військовому союзі Росії, КНДР та Ірану. Натомість він й надалі купуватиме російську нафту, що вже є вагомою допомогою Москві.

Про це сказав український журналіст та публіцист Віталій Портников на своєму ютуб-каналі.

«Я не думаю, що Китай буде брати участь такого типу союзу, тому що це може зробити його учасником російсько-української війни, створити умови для серйозних санкцій, проти нього. Навіщо це йому потрібно», — констатував журналіст.

На думку Портникова, Пекін буде діяти так, як завжди:

купувати нафту у РФ;

продавати зброю або її компоненти до зброї;

утримувати Північно-Корейський режим;

допомагати Ірану закупівлею нафти.

«А Іран, Росія і КНДР можуть співпрацювати між собою, тому що вони вже мають західні санкції. Тому їм нічого особливо більше не загрожує», — сказав Портников.

Тому, вважає він, позиція, яку займає Китайська Народна Республіка, не зміниться.

Раніше Портников сказав, що ударом по будівлі Кабінету міністрів України у Києві Росія демонструє абсолютне небажання замислюватися про закінчення війни. Їй не потрібні реальні мирні перемовини.

«Росія намагалась обстрілювати урядовий квартал, таким чином демонструючи, що погрози російського очільника Путіна щодо ударів по так званих „центрах ухвалення рішень“ — це не якісь розмови, а реальні наміри і плани російського керівництва на подальший період російсько-української війни», — сказав Портников.

Путіна цікавить лише капітуляція України і зникнення нашої держави з політичними мапами світ. І він, наголошує журналіст, навіть не збирається приховувати цих намірів від американського президента Дональда Трампа. А лідер США досі виступає із безпідставними фантазіями щодо готовності Росії продовжувати діалог з метою встановлення миру.