Чи готовий Путін до миру: міністр оборони Німеччини озвучив свою оцінку

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично налаштований щодо готовності президента Росії Володимира Путіна до миру в Україні.

Про це німецький міністр висловився у ефірі ZDF heute journal.

«Ми вже бачили таке не один раз. Тому я не здивуюся, якщо знову буде так само. Хоча, звісно, сподіваюся на інший результат», — так Пісторіус прокоментував готовність російського диктатора до миру.

Окрім того, він висловив думку щодо участі у переговорах щодо України посередників з боку США — спецпосланця президента Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера. Міністр оборони Німеччини зазначив, що хоча формат переговорів не є найкращим, сам факт приїзду американських посередників до Берліна є позитивним кроком.

«Це, м’яко кажучи, не найкращий склад для таких перемовин. Але, як кажуть, танцюєш із тими, хто є на танцполі. Присутність американських переговірників у Німеччині — правильний і необхідний крок і передусім добрий знак», — сказав Пісторіус.

Нагадаємо, 14 грудня у Берліні минув перший день переговорів між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США. Перемовини продовжаться 15 грудня. Зустріч, що тривала понад п’ять годин, відбулася за участю Віткоффа, Кушнера та президента України Володимира Зеленського.

Віткофф заявив, що на переговорах у Берліні було «досягнуто значного прогресу». Представники США та України провели «поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану» та економічного порядку денного.