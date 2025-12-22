Чи готовий Путін до миру: у Німеччині дали чітку відповідь

Борис Пісторіус / © Associated Press

Наразі немає жодних сигналів із Кремля про готовність російського диктатора зупинити бойові дії.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів у інтерв’ю виданню Zeit.

Відсутність волі до миру в Москві

Додає, попри активні дипломатичні кроки з боку США, європейських партнерів та безпосередньо України, Росія продовжує ігнорувати заклики до припинення вогню. Борис Пісторіус наголосив, що завершення війни залежить виключно від рішення однієї людини.

«Незважаючи на зусилля американців, європейців та українців щодо досягнення припинення вогню, з Москви немає жодних ознак того, що Путін зацікавлений у припиненні війни. Тим не менш, переговори в Берліні були важливими», — зауважив міністр.

Очільник оборонного відомства ФРН підкреслив, що нещодавні зустрічі в Берліні підтвердили суб’єктність Європи в обговоренні майбутнього України. Основними здобутками переговорів він назвав узгодження спільних позицій між європейськими партнерами, США та Києвом та підтвердження права голосу Європи у формуванні архітектури безпеки.

Гарантії безпеки та багатонаціональні сили

Щодо можливого розгортання «багатонаціональних сил під керівництвом Європи», Пісторіус назвав це питання поки що гіпотетичним, але підтвердив принципову готовність європейських країн до такої участі. Як підкреслив політик, це також ясно дає зрозуміти: тепер черга США, які повинні будуть зробити значний внесок у гарантії безпеки.

Наразі Німеччина та союзники продовжують роботу над координацією зусиль, щоб змусити Кремль до реальних переговорів, хоча «ключ» від миру, за словами Пісторіуса, залишається в руках Путіна.

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан вважає, що завершення російсько-української війни у найближчій перспективі малоймовірне попри активні дипломатичні ініціативи Білого дому.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що переговірники близькі до досягнення мирної угоди між Росією та Україною більше ніж «будь-коли раніше».