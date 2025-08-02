Чи готовий Путін до переговорів 2025 року: думка голови МЗС Великої Британії

Девід Леммі / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі припустив, що Росія не налаштована на серйозні переговори щодо завершення війни в Україні. Політик вважає, що вони триватимуть і через рік, адже РФ — не готова до поступок.

Про це пише The Guardian.

За словами Леммі, президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорного процесу.

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«Моя твереза оцінка полягає в тому, що Путін не готовий до серйозних переговорів», — констатував Леммі.

І причина цьому, додає він, полягає в амбіціях диктатора.

«Він (Путін — ред.)все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції», — завершив міністр закордонних справ Великої Британії.

Леммі продовжує: битва, яку вела Україна за підтримки Великої Британії, Європи та Америки, величезна.

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«Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів», — завершив голова МЗС.

Раніше президент Росії Володимир Путін зробив низку важливих заяв про війну в Україні та переговори для досягнення миру. За словами кремлівського вождя, якщо Україна вважає, що зараз не час для переговорів, Росія готова почекати.

Путін також заявив, що виступає за досягнення довгострокового миру в Україні, який не матиме жодних тимчасових обмежень.

Крім цього, російський диктатор сказав, що усі розчарування виникають «від надмірних очікувань».

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