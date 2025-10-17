Чи готовий Путін до "угоди" з Україною: Трамп відповів

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін готовий укласти угоду щодо припинення війни в Україні.

Про це американський лідер повідомив під час зустрічі з президентом України 17 жовтня.

«Я думаю, він готовий до угоди, я не можу сказати його міркування», — заявив Трамп, очевидно, посилаючись на результати своєї нещодавньої двогодинної розмови з Путіним.

Водночас коли йшлося про надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, риторика Трампа стала дуже обережною та неоднозначною. Він визнав виняткову потужність цієї зброї, посилаючись на досвід її застосування в Ірані.

«Це надзвичайна зброя, вона може протистояти ескалації, але зі свого боку, це дуже потужна зброя», — зазначив Трамп.

Проте одразу після цього він додав, що США не можуть «підривати свої позиції», натякаючи, що передавання такого озброєння може бути ризикованим для самої Америки.

Дональд Трамп прямо озвучив свою мотивацію, яка, схоже, визначає його підхід до війни в Україні.

«Тепер ми сильні, потужні, як ніколи, і ми хочемо, щоб це так залишалося… Я хочу, щоб ця війна зупинилася, і ми могли опікуватися своїми питаннями», — заявив президент США.

Нагадаємо, під час зустрічі Трамп також розкрив нові деталі можливого саміту з Путіним. Він підтвердив, що зустріч відбудеться в Будапешті через особисту симпатію до Віктора Орбана, та описав її формат як «подвійну зустріч», під час якої президент Зеленський буде з ним «на зв’язку».