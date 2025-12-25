Чи готовий Путін припинити війну: британський аналітик дав чітку відповідь

Війна Росії проти України / © ТСН.ua

Росія припинить агресію проти України тільки в тому разі, якщо у Кремля не буде економічних ресурсів, щоб продовжувати вторгнення. Риторика російського президента Путіна не демонструє готовності до компромісів.

Про це заявив британський політичний аналітик, професор американістики Інституту Клінтона Скотт Лукас в коментарі «24 каналу».

Він нагадав, що господар Кремля продовжує говорити про наміри забрати від України «історичні російські території» та продовжує висловлювати сумніви щодо легітимності української влади.

«Путін має ціль зламати, розколоти Україну, зробити українців у деяких частинах країни росіянами», — наголосив Скотт Лукас.

За спостереженням аналітика, Володимир Путін не збирається йти на компроміси, тому припинення війни в Україні відбудеться не скоро.

«Єдиний спосіб, який змусить відмовиться від цього — це коли він [президент РФ Володимир Путін] більше не матиме ресурсів, щоб продовжувати вторгнення. Зокрема, економічних. Тоді він зупиниться», — вважає британський експерт.

Нагадаємо, підбиваючи підсумки 2025 року, кремлівський диктатор багато говорив про Україну, де російська окупаційна армія четвертий рік веде загарбницьку війну.

ТСН.ua зібрав головні заяви Путіна, які стосуються України.