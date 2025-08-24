Чи готовий Путін закінчити війну проти України: The Times проаналізував браваду Кремля

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

Кремль, схоже, зацікавлений у тому, щоб спробувати укласти угоду щодо України, яка влаштовує його. Однак, проблема в тому, що російський диктатор так само готовий продовжувати війну. Наразі це свідчить лише про те, що реальна готовність Путіна до поступок залишається невизначеною.

Таку думку висловив політичний оглядач Марк Галеотті у статті для The Times.

Дипломатичні зусилля досі не давали результатів, оскільки Захід не був готовий визнати, що Київ, ймовірно, не поверне окуповані території найближчим часом і не приєднається до НАТО. При цьому, російський стиль ведення переговорів також ускладнює ситуацію: Кремль висуває свідомо нереалістичні та образливі вимоги до останнього моменту, тому неможливо зрозуміти, де закінчується торг і починається справжня «червона лінія».

Військова та економічна ситуація

Галеотті вважає, що Путін усвідомлює: відкрилося вікно можливостей для припинення війни. Частково це пов’язано з цинічними причинами — бажанням виставити президента України Володимира Зеленського як перешкоду на шляху до миру чи розпалити суперечки всередині Європи. Однак він також усвідомлює витрати та ризики продовження війни.

За даними британського Міністерства оборони, за нинішніх темпів просування Росії знадобиться майже чотири з половиною роки та ще 1,93 мільйона загиблих і поранених, щоб захопити решту території. Попри це, Кремль вірить, що час на його боці, адже Росія не обов’язково повинна воювати вічно — їй потрібно просто протриматися довше, ніж Україна.

Економічні витрати теж колосальні: за перше півріччя року на військові потреби було витрачено майже половину бюджету. За оцінками МВФ, Росія, ймовірно, впаде в рецесію. Хоча це поки що не загрожує військовим зусиллям, такий розвиток подій може призвести до зростання невдоволення серед населення.

Складний вибір для України

Поки що Москва надсилає суперечливі сигнали. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно відстоює жорстку позицію. Він заявляє, що вимоги Кремля не змінилися з 2022 року, зокрема щодо «легітимності» української влади та необхідності мати право вето на будь-які гарантії безпеки для України.

Водночас за словами аналітика, є й «тихі натяки» на гнучкість. Так, офіційні особи, наближені до Кремля, дають зрозуміти, що готові до поступок.

«Немає жодних гарантій, що це до чогось призведе, але, безумовно, є сигнали того, що можливостей для переговорів може бути більше, ніж у минулому», — цитує Галеотті одного з високопоставлених західних дипломатів у Москві.

При цьому відсутній прямий діалог між українською та російською сторонами. Хоча обидві заявляють про готовність до розмов, але жодна не пом’якшує свою позицію. Галеотті вважає, що, попри бомбардування, Україні, можливо, час взяти ініціативу у свої руки та наполягати на відновленні серйозних переговорів, щоб змусити Путіна розкрити свої карти.

Нагадаємо, професор європейських студій Оксфордського університету Тімоті Ґартон Еш впевнений, що Москва не погодиться на припинення вогню, доки не відчує, що програє на полі бою. Тому переговорів про мир найближчим часом чекати не варто.