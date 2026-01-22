Чи готовий Путін завершити війну: Зеленський пояснив варіанти

Війна Росії проти України / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін не готовий до завершення війни, але сподівається, що президент США Дональд Трамп переконає господаря Кремля.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Я не впевнений, що Путін хоче закінчити цю війну в такій ситуації, в якій він є зараз: з втратами і без досягнутих цілей, які він хотів досягнути на початку цієї війни. Він насправді не хоче [завершення війни]. Але їхня економіка дуже втомлена і їхня армія дуже втомлена», — наголосив український лідер.

Зеленський нагадав, що російська армія втрачає 35 000 солдатів загиблими на місяць, і додав, що ця кількість зростатиме.

«Це великі втрати. Від Росії залежить, продовжувати війну чи ні. Але ми хочемо зупинити цю війну», — сказав український президент.

За його словами, президент США Дональд Трамп, який веде діалог з Путіним, дійсно може зупинити війну.

«Він [тобто Трамп] веде діалог з Путіним на одному рівні… Можливо, вони хочуть знайти компроміси. Ми відкриті для різних кроків», — додав український президент.

При цьому Зеленський уточнив, що на компроміси заради миру мають йти обидві сторони.

«Росіяни не виграють цю війну. Вони не виграли і не виграють», — підсумував він.

Нагадаємо, перебуваючи у Давосі президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про те, що закінчення війни в Україні відбудеться «дуже скоро».