Чи готовий Путін зустрітися з Трампом і Зеленським: нова заява Кремля

Володимир Путін, Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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Спікер президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Пєсков заявив журналістам, що зустріч Путіна, Трампа та Зеленського найближчим часом навряд чи можлива. За словами речника московського диктатора, такі контакти мають стати результатом технічних домовленостей.

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Нагадаємо, 2 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про бажання зібрати на зустріч Зеленського з Путіним і залучити до неї Трампа.

Президент України підтвердив, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі, «тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде».

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт сказала, що Трамп відкритий до такої зустрічі, однак наголосив, що хотів би бачити прямі переговори між Україною та Росією.

До слова, під час другого раунду перемовин у Стамбулі Україна-Росія 2 Київ запропонувала уже до кінця місяця провести зустріч на рівні лідерів держав. Міністр оборони України Рустем Умєров акцентував, що подальші переговори з Москвою мають сенс лише за умови підготовки такої зустрічі.

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