Чи готує Кремль нову пастку: Путін не дає гарантій безпеки делегації Трампа в Україні

Путін і Віткофф. / © Associated Press

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Росія не гарантує безпеки у Києві посланцям американського президента Дональда Трампа — Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Заплановано, що американські посадовці відвідають Україну у неділю, 6 вересня, після візиту до Росії. Втім, вочевидь, Москва не гарантує їм безпеки. За повідомленнями близьких до Білого дому джерел, Віткофф та Кушнер занепокоєні своєю безпекою під час поїздки до України.

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«Поведінка Кремля свідчить про небажання Росії гарантувати безпеку делегації США під час їхнього майбутнього візиту до України», — йдеться у звіті.

Аналітики ISW наголошують, що Київ припинив далекобійні удари по Москві і області під час візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа 26 серпня. Втім, «фюрер» РФ Володимир Путін не дав жодних натяків на те, що його армія припинить удари по Україні під час візиту Віткоффа та Кушнера.

«Очевидне небажання Путіна гарантувати безпеку делегації США в Україні свідчить про категоричну відмову Кремля прийняти Вашингтон як посередника в мирних переговорах та підкреслює зусилля Москви змусити Америку вести переговори виключно з Росією», — підсумували американські фахівці.

Візит посланців Трампа до Києва — що відомо

Депутат Олексій Гончаренко повідомив, що 6 вересня Віткофф і Кушнер планували прибути літаком до Борисполя після переговорів у Москві. Втім, вчора посеред дня РФ атакувала літаки у «Жулянах». Це, каже парламентар, змінило ситуацію.

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У ЗМІ з’явилася інформація, що Віткофф «почав лякатися» через надзвичайно складні безпекові питання. Джерела The New York Times повідомили, що США висунули жорстку вимогу Україні і РФ. Йдеться про тимчасове припинення взаємних атак на столиці та енергетичну інфраструктуру обох держав.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Віткофф і Кушнер їдуть з планом завершення війни. Зміст цього документа він розкривати не став, але наголосив, що йдеться про конкретну пропозицію.

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