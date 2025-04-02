Чи готується Офіс президента до виборів: Подоляк пояснив

Радник керівника ОП Михайло Подоляк / © Getty Images

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В Україні наразі не проводять жодної організаційної підготовки до виборів.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він нагадав, що існує чітка юридична процедура підготовики і організації виборів, «від якої ніхто відмовлятись не буде». Подоляк вважає, що потрібно буде вносити зміни до виборчого законодавства, а це достатньо складний процес.

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«Перша — це 3-6 місяців, скоріше 6 місяців з урахуванням всього, підготовка до виборів. Тобто організація процесу. А паралельно з тим будуть вноситися зміни в законодавство. Тому що ми розуміємо, що це післявоєнні будуть вибори, там є певні нюанси, і ЦВК має запропонувати зміни до законодавства як такого», — каже радник голови ОП.

Подляк запевнив, що до припинення вогню і тимчасового перемир’я ніхто не буде скасовувати воєнний стан. Відповідно — ніяких виборів не може бути.

«Ніхто не буде, скажімо так, наражати людей на небезпеку. Тобто ламати конституційні положення заради того, що чомусь там Росія хоче якихось „виборів“, Росія для нас з вами абсолютно вже остаточно не є суб’єктом, який може впливати на внутрішню політику нашу», — наголосив Подоляк.

Крім того, немає можливості організувати виборчий процес з точки зору безпеки, тому що припинення вогню поки що не працює. Росія кожного дня чи ночі завдає велику кількість ударів.

Також радник Єрмака звертає увагу на питання тимчасово переміщених осіб, як вони голосуватимуть на виборах.

«Треба чітко зрозуміти, як ми будемо працювати з великою кількістю тимчасово переміщених осіб. А це зовсім інша робота, зовсім іншого об’єму робота щодо фіксації списку виборців і щодо фіксації територіальних виборчих округів тощо. Ну тому це достатньо складні процеси, і вони не вирішаться там, тому що Росія щось хоче», — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, видання Economist із посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що президент України Володимир Зеленський минулого тижня ініціював зустріч, на якій доручив організувати вибори влітку. В Офісі президента спростували цю інформацію.

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