Чи хоче Трамп кінця Заходу: аналітик Bild дав несподівану відповідь

Журналіст та аналітик Марк Фелікс Серрао заявив, що нинішня криза трансатлантичного союзу є наслідком внутрішніх проблем Заходу, а не політики президента США Дональда Трампа.

Про це він розповідає у колонці Bild.

У своєму аналізі Серрао наголошує: звинувачувати Трампа в “руйнуванні Заходу” – зручно, але помилково. На його думку, Європа сама роками формувала модель залежності від США, поєднуючи роль військового підопічного з позицією моральної переваги.

“Для підопічного Трамп – загроза. Для мораліста – подарунок”, – зазначає журналіст, коментуючи популярні в ЄС заклики до так званої “стратегічної автономії”.

“Європа без США” – ілюзія

Серрао вважає ідею самостійної оборони Європи без участі США нереалістичною. Хоча континент економічно сильний, йому бракує військової потужності, політичної єдності та стратегічної волі.

На його переконання, без американського захисту країни ЄС не об’єдналися б, а натомість пішли б різними шляхами – від нейтралітету до спроб домовлятися з Росією.

“Європа не стала б самостійним гравцем – вона знову перетворилася б на розколотий континент”, – зазначає автор.

Гренландія і Трамп

Коментуючи гучні заяви Дональда Трампа щодо Гренландії, Серрао називає європейську реакцію перебільшеною. Він наголошує, що йдеться не про “кінець Заходу”, а про класичну політику великих держав та прагнення США до домінування у власній півкулі.

За його словами, Трамп діє прагматично і, зрештою, розраховує на угоду, тоді як паніка в Європі лише грає йому на руку.

Загрози Заходу – не лише зовнішні

Аналітик також звертає увагу на внутрішні проблеми західних суспільств. Він критикує обмеження свободи слова в ЄС, хаотичну міграційну політику та демографічний спад.

Крім того, Серрао вважає, що частина культурних конфліктів у Європі має американське походження – від “культури скасування” до радикального перегляду традиційних цінностей.

“Захід підривають не лише Росія й Китай, а й процеси всередині самих суспільств”, – підкреслює він.

Трамп – симптом, а не причина

На думку журналіста, Дональд Трамп не є першопричиною кризи Заходу, а радше жорсткою реакцією на неї. Головний розлам проходить не між Європою та США, а всередині західних суспільств по обидва боки Атлантики.

“Захід стоїть перед вибором: або він розчиниться в суспільстві примусу, або повернеться до свободи, відповідальності й цінностей, які зробили його сильним”, – резюмує Серрао.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відкрито заявляє про намір заволодіти Гренландією, а європейські аналітики попереджають: його стратегія нагадує сценарій путіна з агресивним захопленням територій.

Також ранішн повідомлялось, що віцеспікерка французького парламенту Клеманс Гетте, яка представляє ультраліву популістську політичну партію “Нескорена Франція”, заявила, що запропонує проголосувати за резолюцію щодо виходу з НАТО. Причиною цього демаршу політикиня, яка послідовно виступає проти членства України в ЄС та НАТО, назвала зовнішню політику адміністрації президента США Дональда Трампа.