Чи має Трамп план завершення війни: експерт розставив усі крапки

Адміністрація Дональда Трампа на даний момент не демонструє чіткого плану щодо завершення російсько-української війни.

Про це заявив кандидат політичних наук Євген Магда в ефірі телеканалу КИЇВ24.

На його думку, у США бракує політичної рішучості застосовувати ефективні економічні й санкційні заходи проти Росії.

“За моїми спостереженнями, немає у адміністрації Трампа жодного чіткого плану завершення війни з американським лідерством”, — сказав Магда.

Також експерт розкритикував позицію американського сенатора Марко Рубіо, який заявив, що США нібито вичерпали арсенал санкцій щодо РФ. За словами Магди, такі твердження є “щонайменше лукавством”.

“Просто у Сполучених Штатів немає політичної волі, і це виглядає дивним для країни, яка позиціонує себе як лідер сучасного демократичного світу. Немає волі для того, щоб по Росії завдавати потужних економічних ударів”, — додав експерт.

Магда підкреслив, що пасивність Вашингтона в питанні посилення санкцій проти Росії негативно впливає на загальну стратегію стримування агресора та може затягнути війну.

Нагадаємо, раніше мінфін США відклав початок застосування деяких санкцій щодо російської нафтової компанії “Лукойл” на три тижні — до 13 грудня. Йдеться про угоди, пов’язані із закордонною мережею АЗС компанії та контрактами на продаж її міжнародних активів.