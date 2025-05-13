Чи має ЄС санкції, які можуть вплинути на Путіна та змінити перебіг війни: думка політолога

Володимип Путін / © Associated Press

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Європейські партнери погрожували впровадити посилення санкції проти РФ, щоб вплинути на Путіна. Експерт заявив, що у них таких можливостей немає.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Євген Магда, кандидат політичних наук.

«У них (європейців — ред.) немає санкцій, які можуть кардинально змінити перебіг бойових дій. У них немає можливостей поставити Україні короткий термін щось, що суттєво змінить ситуацію на полі бою. І вони це чудово знають», — переконаний Магда.

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На думку Магди, партнери вдали, що політично активізуються.

«Спершу підтягнули до себе Трампа, подзвонивши йому з Києва, а потім виступив Путін серед ночі по Москві — так щоб Трампу було зручно подивитися у себе на ранчо чи полі для гольфу.

Кремлівський диктатор сказав: «Ми за відновлення мирних переговорів».

«Ще раз повторюю: росіяни дуже добре знають, як впливати на Трампа. В Україні, на жаль, з цим проблеми, тому що у Трампа та Зеленського відносини непрості, а Європа має власні інтереси. Тому розраховувати, що все це буде просто, за одним помахом чарівної палички, просто не варто», — завершив політолог.

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Диктатору пригрозили санкціями: що відомо

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що існує проєкт спільної декларації країн Євросоюзу щодо України, яка в основному відповідає пропозиції про 30-денне припинення вогню. Мерц також пригрозив Росії посиленням санкційного тиску.

Він акцентував, що Росія тепер повинна погодитися на триваліше перемир’я, яке має створити простір для справжньої мирної угоди.

«Ми й надалі будемо тісно підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами. І ми готові, у разі потреби, чинити додатковий тиск на Росію», — зауважив канцлер ФРН.

Він уточнив — якщо Москва не стане на шлях справжніх мирних переговорів, «ми не вагатимемось і, разом з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки, ще більше посилимо санкційний тиск».

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Згодом Німеччина висунула ультиматум кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Так, до кінця доби Росія має відповісти на пропозицію про 30-денне перемир’я, у протилежному разі буде запроваджено санкції.

Слідом за Німеччиною ультиматум Путіну висловила Франція. «Зараз ми всі повинні бути розсудливими. Або Росія налаштована серйозно і хоче миру. Або це несерйозно, і ми повинні запровадити більше санкцій», — зазначив президент Еммануель Макрон.