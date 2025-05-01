Чи містить підписана угода гарантії безпеки для України: NYT розкриває деталі

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Associated Press

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Адміністрація Дональда Трампа поки не розкрила зміст ключових положень підписаної угоди з Україною, залишаючи відкритим питання про наявність у ній будь-яких гарантій безпеки або зобов’язань щодо подальшої військової підтримки.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Один зі співрозмовників на умовах анонімності зазначив, що остаточний текст угоди не передбачає конкретних гарантій безпекової допомоги з боку США. Інше джерело вказало, що така можливість була відхилена Вашингтоном ще на початку перемовин.

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Хоча підписання угоди супроводжувалося гучними заявами, експерти вказують на її обмежене значення — особливо якщо бойові дії між Україною та Росією триватимуть і надалі.

Попри це, прихильники підтримки України висловлюють обережний оптимізм: вони сподіваються, що підписання домовленості стане сигналом для Трампа, аби сприймати Україну не лише як "фінансовий тягар" чи перешкоду на шляху до зближення з російським лідером Володимиром Путіним.

Угода про корисні копалини: що відомо

Україна та Сполученні Штати підписали угоду щодо видобутку корисних копалин. Підписана угода надасть США привілейований доступ до нових інвестиційних проєктів для розроблення природних ресурсів, зокрема алюмінію, графіту, нафти та природного газу.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі пункти угоди, які суперечили українському законодавству, виключили.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що США та Україна зіткнулися "в останню хвилину з перешкодами" щодо підписання рамкової угоди про корисні копалини.