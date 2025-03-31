Чи можуть Арестович і Залужний балотуватися на виборах президента: відповідь голови ЦВК

Вибори в Україні / © Associated Press

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Закон України забороняє балотуватися в президенти особам, які тривалий час перебували за кордоном.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко в інтерв’ю «Українській правді».

Він нагадав, що особи, які виїхали, не можуть балотуватися ні на президентських, ні на парламентських виборах. Тому що, відповідно до Конституції та Виборчого кодексу, потрібен факт постійного проживання на території України протягом останніх 5 чи 10 років, залежно від виду виборів.

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«І така підстава як виїзд за кордон на час воєнного стану не передбачена», — каже голова ЦВК.

У Діденка уточнили, чи може це свідчити про те, що умовно кажучи, скандальний ексрадник ОП Олексій Арестович не може балотуватися, а колишній головком ЗСУ, нинішній посол у Британії Валерій Залужний — може?

«Давайте відійдемо від прізвищ… Ну, посольство — це взагалі територія України. Але не будемо вдаватись у тонкощі. Раніше ті ж норми так само застосовувалися», — зазначає очільник Центрвиборчкому.

Нагадаємо, видання Economist із посиланням на джерела в українському уряді повідомив, що президент України Володимир Зеленський минулого тижня ініціював зустріч, на якій доручив організувати вибори влітку. В Офісі президента спростували цю інформацію.

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