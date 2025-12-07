Чи може ГУР прослуховувати чиновників Кремля: відповідь Буданова

Кирило Буданов / © скриншот з відео

Українська розвідка справді має можливість прослуховувати високопоставлених російських чиновників.

Це в коментарі «РБК-Україна» підтвердив очільник ГУР Кирило Буданов.

На запитання, чи може ГУР перехоплювати переговори кремлівських топів, Буданов відповів:

«Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо».

