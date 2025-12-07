ТСН у соціальних мережах

Політика
295
1 хв

Чи може ГУР прослуховувати чиновників Кремля: відповідь Буданова

Воєнна розвідка України здатна прослуховувати розмови топчиновників країни-агресора РФ.

Анастасія Павленко
Кирило Буданов

Кирило Буданов / © скриншот з відео

Українська розвідка справді має можливість прослуховувати високопоставлених російських чиновників.

Це в коментарі «РБК-Україна» підтвердив очільник ГУР Кирило Буданов.

На запитання, чи може ГУР перехоплювати переговори кремлівських топів, Буданов відповів:

«Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо».

Раніше повідомлялося, що у документах США, що через витік були оприлюднені в Мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні засмучені витоком «цілком таємної» інформації.

