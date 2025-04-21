Чи може коротке «перемир’я» Путіна стати початком миру: оглядач BBC аналізує крок Кремля

Путін оголошував 30-годинне перемир’я / © ТСН.ua

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Російська влада відмовилася від ідеї про 30-денне припинення вогню, яку в березні висунув президент США Дональд Трамп, замість цього російський диктатор Путін оголосив про 30-годинне «перемир’я» на Великдень.

Про це пише оглядач BBC Стівен Розенберг.

Розенберг зазначив, що ініціативу володаря Кремля зустріли скептично в Україні. У соцмережах президент Володимир Зеленський написав, що «російська армія намагається створити враження припинення вогню, в той час, як у деяких районах все ще продовжують окремі спроби наступати і завдавати втрат Україні».

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Російські військові також звинуватили Україну в порушенні режиму припинення вогню.

Скептики висловили думку, що 30-годинне перемир’я — це не прагнення до миру, а підтримання хороших стосунків із Білим домом.

«Оголосивши про одностороннє перемир’я, нехай і короткочасне, Кремль може стверджувати, що саме РФ, а не Україна, віддана миру», — висловив думку оглядач.

«Пам’ятайте, що це короткочасне припинення вогню було оголошено в дуже стислі терміни. Суботнє оголошення не дало жодній зі сторін часу повністю до нього підготуватися», — акцентував Розенберг.

Але є й більш оптимістичний погляд, зазначив він. Хоча «великоднє перемир’я» Кремля стало несподіванкою, воно не виникло з нізвідки. Останніми тижнями велася інтенсивна міжнародна дипломатія, спрямована на припинення бойових дій.

Оглядач задався питанням, чи може 30-годинне припинення вогню якимось чином перерости в щось більш всеосяжне? Він вважає, що зараз це важко побачити.

«З іншого боку, коли справа стосується дипломатії, ми не втаємничені в усі розмови, які відбуваються за зачиненими дверима, або в деталі можливих обговорюваних угод», — міркує журналіст і додає, що ми бачимо тільки верхівку айсберга, що залишає відкритою можливість для найнесподіваніших заяв.

Нагадаємо, британський аналітик назвав три важливі причини, чому Путін оголосив «Великоднє перемир’я».