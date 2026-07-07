Чи може Китай змусити Путіна зупинитися: Буданов дав неочевидну відповідь

Кирило Буданов / © Getty Images

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Змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України може лише скоординований тиск кількох ключових гравців.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна, відповідаючи на запитання, хто або що може нарешті змусити Путіна зупинити війну.

“Тільки скоординована робота, всіх разом. Це Україна, Сполучені Штати, перш за все. В другому плані — вже Європа, бо їхня думка для Росії не так важлива, але від них багато чого насправді залежить”, — сказав Буданов.

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Окремо він прокоментував роль Китаю.

За словами Буданова, Китай також може впливати на ситуацію, однак Пекін має власні інтереси та вигоди.

“Китай — так, але в Китаю свої, скажімо так, бенефіти від цього. Тому Китай і так висловлює свою офіційну позицію, і добре, що вона така, яка є, бо могло бути зовсім інакше”, — зазначив він.

Буданов наголосив, що для України значно гіршим сценарієм була б відверто проросійська позиція Пекіна.

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“Набагато гірше було б, якби Китай зайняв якусь відверто проросійську позицію. Це було б для нас проблемою, причому серйозною, з усіма наслідками”, — заявив він.

Вплив Китаю на Росію: останні новини

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере закликав Китай використати свої зв’язки з російським керівництвом, щоб сприяти завершенню війни в Україні шляхом переговорів.

За його словами, саме Китай, імовірно, має найкращий і найпряміший доступ до російського керівництва.

“Китай, ймовірно, є країною з найкращим і найпрямішим доступом до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося і рішуче закликаємо Китай використовувати цей канал”, — сказав Стере.

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Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде після переговорів із китайськими політиками також назвав діалог із КНР щодо припинення війни “конструктивним та багатообіцяючим”.

Водночас політичний аналітик Володимир Горбач раніше заявляв, що Китай не поспішає тиснути на Росію, адже затяжна війна може відповідати його геополітичним інтересам.

За його словами, Пекін офіційно говорить про Статут ООН і територіальну цілісність держав, але водночас уникає прямого засудження російської агресії та називає війну “українською кризою”.

Горбач вважає, що Китай може бути одним із бенефіціарів цієї війни, оскільки вона послаблює одразу двох його стратегічних конкурентів — Росію та Захід, передусім США.

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