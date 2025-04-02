Чи може Польща направити до України миротворців після президентських виборів – Сікорський відповів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не очікує зміни позиції Варшави щодо направлення військових до України навіть після президентських виборів.

Про це він сказав в інтерв’ю, відповідаючи на питання щодо можливого введення польських миротворців.

“Я так не думаю”, — відповів Сікорський на запитання, чи можливе таке рішення після виборів.

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Водночас він висловив упевненість у готовності НАТО захищатися в разі загрози. “Ми готові дати відсіч російській агресії”, — наголосив міністр, підкресливши, що довіряє 5-й статті Північноатлантичного договору.

Сікорський також зазначив, що Польща стане ключовим учасником у процесі післявоєнного відновлення України:

“Через мовну близькість і логістику ми будемо логістичним центром цієї реконструкції”, — пояснив він.

Крім того, очільник МЗС додав, що не планує переговорів з Сергієм Лавровим, навіть на тлі кроків США у напрямку нормалізації діалогу з Росією.

Раніше повідомлялось, що Польща передала Україні її громадянина, підозрюваного в роботі на Росію.