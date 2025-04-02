- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 490
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи може Польща направити до України миротворців після президентських виборів – Сікорський відповів
Сікорський також зазначив, що Польща стане ключовим учасником у процесі післявоєнного відновлення України.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не очікує зміни позиції Варшави щодо направлення військових до України навіть після президентських виборів.
Про це він сказав в інтерв’ю, відповідаючи на питання щодо можливого введення польських миротворців.
“Я так не думаю”, — відповів Сікорський на запитання, чи можливе таке рішення після виборів.
Водночас він висловив упевненість у готовності НАТО захищатися в разі загрози. “Ми готові дати відсіч російській агресії”, — наголосив міністр, підкресливши, що довіряє 5-й статті Північноатлантичного договору.
Сікорський також зазначив, що Польща стане ключовим учасником у процесі післявоєнного відновлення України:
“Через мовну близькість і логістику ми будемо логістичним центром цієї реконструкції”, — пояснив він.
Крім того, очільник МЗС додав, що не планує переговорів з Сергієм Лавровим, навіть на тлі кроків США у напрямку нормалізації діалогу з Росією.
Раніше повідомлялось, що Польща передала Україні її громадянина, підозрюваного в роботі на Росію.