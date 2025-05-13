Чи може Путін підготувати новий наступ за 30-денне перемир’я: відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський відповів, чи може Росія скористатися 30-денним перемир’ям для підготовки нового наступу.

Про це глава держави заявив 13 травня під час зустрічі зі ЗМІ.

«Я вважаю, що терміну цього нікому не буде достатньо, щоб відновити сили наповню. Тобто тридцятиденне припинення вогню — це більш про деескалацію, про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться», — заявив Зеленський.

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Президент також відповів, як 30-денне перемир’я вплине на поставки зброї Україні.

«Тому так і реагують Сполучені Штати і Європа, коли Росія, наприклад, говорить, що ми хочемо, щоб в цей момент не було поставок тощо. Поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І рускім це не допоможе. Зупиниться, які поставки? Вони вже місяці є в Європі, та чи інша техніка, та чи інша зброя. Це не є секретом навіть для рускіх. Вони це розуміють.

Він зазначив, що та зброя, яка була відправлена зі США ще півроку назад зі Сполучених Штатів Америки потім приходить.

«Тому це не допоможе. Це не про це. Ця умова вона знов таки не жива, вона не структурна. Вона не про що. Про це можуть говорити тільки люди, які не розбираються в форматі поставок зброї», — заявив глава держави.

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Нагадаємо, Зеленський розповів, яких санкцій чекати, якщо Путін не з’явиться в Стамбулі.