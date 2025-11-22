Чи може США реально припинити військову допомогу Україні у разі провалу "мирного плану": експерт відповів

Дональд Трамп / © Associated Press

Заяви Президента США Дональда Трампа про необхідність «підписати (мирний план — ред.) або воювати без США» є черговим актом тиску у його фірмовому бізнесовому стилі.

Про це розповів аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов.

Він пояснив, що цей тиск невипадково збігся з внутрішньополітичними проблемами Трампа.

Трамп скористався внутрішньою слабкістю України для власних інтересів, але, за словами експерта, фізичних можливостей припинити військову допомогу насправді небагато.

Костогризов наголосив, що навіть якщо президент США захоче обмежити експорт зброї до України, це спричинить великі політичні проблеми всередині країни.

«Збройові компанії з потужними лобістами навряд чи дозволять скасування багатомільярдних замовлень. Я впевнений, що Трамп втратить політичну підтримку, і над цим працюватимуть серйозні сили. Тому його радники навпаки відмовлятимуть його від таких кроків,» — зазначив експерт.

Хоча Трамп може тимчасово обмежити, наприклад, обмін розвідувальною інформацією, що вимагатиме від України адаптації, його здатність повністю припинити постачання зброї, що закуповується за європейський кошт, є обмеженою.

На тлі ультиматуму Трампа про тиждень на прийняття його мирної ініціативи, Костогризов підкреслив, що для України головне завдання — отримати максимальну підтримку від ЄС.

Це дозволить нівелювати потенційні ризики від США, оскільки для Трампа Україна не є ключовим союзником.

Нагадаємо, європейські союзники різко розкритикували «мирний план» Дональда Трампа та запропонували змінити щонайменше чотири його ключові пункти. Як повідомляє BILD, Європа категорично відкидає ідею визнання Криму та всієї Донецької області російськими, наголошуючи, що кордони не можуть змінюватися силою.

Союзники також виступають проти вимоги скоротити українську армію до 600 тисяч військових, вважаючи це небезпечним та таким, що робить Україну вразливою перед РФ. Європейців не переконують й обіцянки Кремля «не нападати», оскільки Росія неодноразово порушувала попередні угоди.

Окреме занепокоєння викликає пункт, який дозволив би Росії отримувати вигоду від майбутнього заморожених активів — його в ЄС пропонують переглянути радикально.