Напередодні саміту на Алясці, який повинен відбутися між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, видання The Washington Post опублікувало редакційний аналіз, у якому висловлює перестороги щодо можливого мирного плану. Видання стверджує, що хоча перемир’я, яке включатиме територіальні поступки, не обов’язково стане катастрофою, до Путіна потрібно ставитися з максимальною обережністю, адже він — «звір з іклами та пазурами».

Ризик прямих переговорів

Зазначається, що традиційна дипломатія працює за принципом «знизу-вгору», коли деталі узгоджуються на рівні посланців, а саміт лідерів стає кульмінацією цих зусиль. Однак, Трамп вірить, що лише він може досягти вирішальних проривів у особистих зустрічах з опонентами.

У статті зауважується, що сам факт обговорення територіальних поступок не є чимось надзвичайним, оскільки, за даними опитувань, все більше українців готові до переговорів. Проте, видання застерігає, що Трампу не варто ігнорувати президента України Володимира Зеленського. Щоб будь-яка угода була дієвою та довготривалою, українська сторона має бути повністю залученою у переговорний процес.

Путін вимагає, щоб Україна в односторонньому порядку відійшла з територій Донецької області, які вона все ще утримує, в обмін на припинення вогню. Видання вважає, що Трамп міг би спокійно протиставити цьому пропозицію європейських союзників: Росія спочатку погоджується на припинення вогню, а вже потім сторони обговорюють обмін територіями. Наприклад, Україна могла б віддати залишки Донецької області в обмін на території у Запорізькій та Херсонській областях, які наразі окуповані.

Україна як «держава-їжак»

Автори матеріалу впевнені, що членство України в НАТО залишається поза межами обговорення, щонайменше, доки Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс залишатимуться в Білому домі.

Тому, на думку видання, найкращим варіантом буде створення з України постійної «держави-гарнізону» на східному фланзі Європи. Як метафоричний їжак, Україна має бути «озброєна до зубів» західною зброєю та здатною стримувати будь-яку майбутню російську агресію. Експерти наголошують, що питання полягає не в тому, «чи» Росія знову загрожуватиме, а в тому, «коли» це станеться.

Французький генерал Тьєррі Буркард вважає, що лише за п’ять років після припинення вогню в Україні «Росія знову матиме засоби, щоб становити військову загрозу для західних, і європейських країн зокрема».

На завершення автори підкреслюють, що надія Трампа на «мир» від Путіна має бути лише конструктивним тоном перед переговорами, а не відображенням твердих переконань. Вони нагадують, що Путін неодноразово демонстрував себе як «непослідовний та безжальний вбивця». Тому будь-який значущий мир з Росією може бути досягнутий лише з позиції довгострокової сили.

Нагадаємо, видання The New York Times пише, що Для Путіна зустріч на Алясці — це можливість завершити війну в Україні на своїх умовах і розколоти безпековий альянс Заходу. І Трамп — єдиний, хто, може допомогти йому досягти мети щодо України та реалізувати давню мрію — зруйнувати європейський безпековий порядок.