Чи може Трамп вплинути на Китай, щоб Сі Цзіньпін змусив Путіна припинити війну: Портников відповів

Дональд Трамп / © Associated Press

Навіть якщо Дональд Трамп відвідає Китай, це не вирішить питання російсько-української війни.

Про це сказав український журналіст і публіцист Віталій Портников.

За словами експерта, цьому заважають глибокі економічні та політичні розбіжності між США та КНР, а також відсутність реальних домовленостей між лідерами.

Переговори без результатів

Портников наголосив, що переговори між американським президентом і головою Китаю щодо завершення війни не принесли жодних конкретних результатів.

«До жодних реальних домовленостей, які б свідчили про можливість випрацювання спільної позиції Сполучених Штатів і Китайської Народної Республіки щодо цієї війни, не йшлося», — зазначив він.

Публіцист пояснив, що обидві країни ведуть боротьбу за вплив у сучасному світі, і в цьому контексті їхні взаємини далекі від нормалізації. Це ставить під сумнів будь-яку можливість спільної роботи над вирішенням конфлікту.

Економічні важелі не працюють

Віталій Портников також проаналізував можливість Дональда Трампа вплинути на Китай через економічні важелі, зокрема тарифи. Хоча Трамп раніше заявляв, що закупівля Китаєм російської нафти допомагає Росії фінансувати війну, реальних способів зупинити цей процес у США немає.

«Уявити собі якісь серйозні тарифи Сполучених Штатів проти Китайської Народної Республіки, які могли б зупинити закупівлю… не доводиться», — сказав Портников.

Він нагадав, що подібні обмеження, введені Трампом раніше, були відкладені. Він наголосив, що для американського президента важливішим є торговий дисбаланс, який неможливо подолати лише заявами.

Журналіст також відзначив, що відсутність домовленості про візит Сі Цзіньпіна до США свідчить про певну впевненість китайського лідера у відносинах з Трампом. Це, на думку Портникова, не є «дуже доброю ознакою» для українсько-американських перемовин.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон робить усе можливе для «врегулювання конфлікту між Росією та Україною». Він висловив сподівання на швидке завершення війни та підкреслив, що в цьому процесі важливу роль може відіграти лідер Китаю Сі Цзіньпін.

«Я обговорював це з президентом Сі. І переконаний, що він так само зацікавлений у тому, щоб це сталося. Думаю, він співпрацюватиме з нами, аби допомогти в цьому питанні», — зазначив Трамп.

Також Трамп вважає, що якщо Європа запровадить санкції чи тарифи проти Китаю, Пекін може натиснути на Росію і змусити її завершити війну проти України.