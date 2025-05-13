Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Попри гучні заяви президента США Дональда Трампа про швидке закінчення війни в Україні, його підхід до миротворчого процесу виявився провальним. І тепер, якщо він вийде з переговорного процесу, Україні загрожує нескінченна жорстока війна та ризики нових втрат територій. До того ж такий поворот подій буде «ще одним ударом по мрії Трампа» зіграти величну роль миротворця.

Про це йдеться у статті Філіпа Гордона та Ребеки Лісснер, двох членів адміністрації експрезидента США Джо Байдена, яку опублікувало видання Foreign Policy.

На думку авторів публікації, у Трампа є цілком прийнятна для нього альтернатива, яка дозволить йому одночасно зберегти обличчя та зрушити з місця миротворчий процес. Йдеться про те, щоб трохи збільшити тиск на Москву та пригрозити кремлівській владі чіткими конкретними наслідками, які вона отримає, якщо й далі продовжуватиме агресивну війну.

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«Якщо Трамп хоче досягти успіху як миротворець, то замість того, щоб відмовлятися від участі в мирних переговорах, для нього було б розумніше перевірити припущення про те, що навіть дещо більший тиск на Москву без необхідності для США брати на себе масштабні фінансові зобов’язання, проти яких він виступає, може допомогти покласти край війні», — зауважили ексчиновники Білого дому.

На їхню думку, виправити ситуацію можна, але Трамп має зробити для цього чотири важливі кроки:

Підтримати новий двопартійний пакет санкцій проти РФ, розроблений у Сенаті, який посилить тиск насамперед на енергетичний сектор російської економіки. Це може змусити Путіна замислитися про закінчення війни. Витратити вже санкціоновані Конгресом гроші (3,8 млрд дол.) на військову допомогу Україні або навіть пригрозити Кремлю новими траншами допомоги Україні, які виділятимуться доти, доки не буде досягнуто мирної угоди. Це не лише виграє Україні час на полі бою, а й стане сигналом для Путіна, що Сполучені Штати не залишать Україну сама на сам з агресором попри сподівання й очікування Кремля. Прискорити посилення ППО України, що посилить витривалість України, зменшить жертви серед мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури, зокрема й об’єктів енергосистеми. Це зруйнує надії Путіна на те, що дух українців може бути зламаний. Досягти домовленостей з Європою про додаткову допомогу Україні у вигляді навчання, зброї та фінансування. В ідеалі угода передбачала б використання — або принаймні загрозу використання — близько 200 мільярдів доларів російських активів, заморожених у Європі, для оплати допомоги Україні для оборони та післявоєнного відновлення.

«У сукупності ці кроки покажуть Путіну, що він не доб’ється перезавантаження зі Сполученими Штатами і не скористається своїм особистим зв’язком із Трампом, доки триває війна в Україні», — впевнені автори статті.

Водночас вони зауважили, що будь-які кроки Трампа не дають жодних гарантій, що Путін погодиться піти на компроміс або відмовиться від своїх максималістських цілей.

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«Він увесь час вірив, що зможе перечекати Захід навіть ціною великих втрат. Перемога Трампа та його відхід від України, здавалося, підтвердили мудрість цієї ставки. Але тепер, коли початковий підхід Трампа провалився, президент США все ще має час спробувати іншу стратегію», — підсумували Філіп Гордон і Ребека Лісснер.

Нагадаємо, європейські партнери погрожували впровадити посилені санкції проти РФ, щоб вплинути на Путіна. На думку політолога Євгена Магди, у Європи немає можливостей запровадити санкції, які б кардинально змінили перебіг бойових дій.