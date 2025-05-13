Чи може Трамп змусити Путіна сісти за стіл переговорів: пояснення експерта

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп наразі не може змусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це повідомив віцемаршал королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл в інтерв’ю 24 Каналу

«Трамп намагається змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів. Він може змусити Володимира Зеленського, але не може змусити Путіна. Російський диктатор намагався маніпулювати американськими президентами, вдаючи, що він зацікавлений у завершенні війни. Однак події розвиваються так, що Трампу дедалі очевидніше, що одними „пряниками“, одними поступками — не вийде змусити Путіна сісти за стіл переговорів», — зазначив Белл.

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Віцемаршал у відставці також зазначив, що «поки Путін домінує на полі бою, поки він не досягне своїх військових цілей», найімовірніше, що він не сяде за стіл переговорів.

«Малоймовірно, що він сяде за стіл переговорів і погодиться на будь-яку форму перемир’я, а зрештою на завершення війни. Підозрюю, що президент Трамп втрачає терпіння. Не думаю, що він вірить, що 3-денне перемир’я Путіна є чимось більшим, ніж цинічний маневр. Трамп отримує поради від багатьох старших військових керівників, які бачать усе так, як воно є», — додав військовий.

Белл вважає, що наразі «порядок денний Трампа починає змінюватися».

«Однак якщо Трамп хоче заручитися підтримкою Путіна в питанні припинення вогню, йому доведеться задобрити його, підлещуватися до нього, намагатися спонукати його сісти за стіл переговорів. Трамп сказав, що покладе край цій війні ще до того, як прийде до влади. Сказав, що зробить це за 24 години, потім за 100 днів. Минуло вже понад 100 днів. Ми не наблизилися до цього. Думаю, порядок денний Трампа починає змінюватися», — додав віцемаршал у відставці.

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Раніше ми писали, чому Путін мовчить щодо присутності на переговорах у Стамбулі.