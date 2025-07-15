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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
902
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Чи може Україна отримати ракети Tomahawk від США: у WP розкрили наміри Трампа

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Чи може Україна отримати ракети Tomahawk від США: у WP розкрили наміри Трампа

© Associated Press

Американський президент Дональд Трамп розглядав можливість відправлення до України крилатих ракет великої дальності Tomahawk. Саме таке озброєння було запущено проти іранських цілей минулого місяця.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив журналіст Девід Ігнатіус у колонці для The Washington Post.

Якщо Tomahawk запустити з України, то вони, приміром, можуть вразити Москву та Санкт-Петербург. Питання ймовірних постачань цих ракет обговорювалося ще в п'ятницю, 11 липня, пише автор статті. Втім, високопоставлені співрозмовники стверджують, що Tomahawk наразі виключені зі списку постачань для ЗСУ.

“Як повідомило мені джерело, рішучість Трампа тиснути на Путіна була висловлена минулого тижня в розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп сказав, що Україні потрібно посилити тиск на Путіна, не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург”, - пише Ігнатіус.

З його слів, Tomahawk можуть розгорнути пізніше, “якщо Трамп захоче ще більше важелів впливу".

Дата публікації
Кількість переглядів
902
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