Чи може Україна повернути Крим: Зеленський прокоментував заяву Трампа

Атака ЗСУ на Крим / © коллаж ТСН.ua/Bene Gusto

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В України дійсно недостатньо зброї для того, щоб звільнити окупований Крим.

Про це заявив під час розмови із журналістами у п’ятницю, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський.

Тим самим він погодився з американським лідером Дональдом Трампом, який критично оцінив можливості ЗСУ деокупувати півострів збройним шляхом.

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«Це правда те, що говорить президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньо зброї», — сказав український лідер.

При цьому Зеленський наголосив, що в Україні достатньо людей для цього.

«Наші люди — це головніше, найголовніше. Але казати, що у нас немає армії — це неправда, я так вважаю», — сказав він.

Український президент додав, що є різні можливості щодо тиску на РФ, щоб обговорювати територіальні питання після безумовного припинення вогню.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив що, на його думку, Крим «залишиться з Росією», і нібито президент України Зеленський «це розуміє».