Політика
301
2 хв

Чи може ЄС відправляти українських чоловіків воювати на Батьківщину: експерт пояснив

Експерт спростував чутки про примусове повернення українців-чоловіків із Європи.

Світлана Несчетна
Українські біженці

Українські біженці / © NOS.nl

ЄС не має механізму повернення українців до України, аби ті воювали, і ймовірність, що такий механізм створять дуже маленька.

Про це повідомив експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський в ефірі Ранок.LIVE, коментуючи заяву польського експрем’єра Лешека Міллера про те, ніби Польща може відправляти українських чоловіків на батьківщину воювати.

«Зараз Лешек Міллер є на абсолютному маргінесі польського політичного життя… Я не хочу, щоб українське суспільство сприймало різні заяви Лешека Міллера», — сказав він.

Експерт припустив, що експрем’єр просто намагається нагадати про себе або навіть когось шантажує, але точно не варто сприймати це як офіційну позицію.

З правової точки зору немає можливості (принаймні зараз), аби чоловіків з України, які отримали тимчасовий захист в ЄС, передавали Україні для проходження військової служби. Я не виключаю, що таке може статися, але це, по-перше, було би рішення всього ЄС, і я думаю, що імовірність дуже маленька.

Нагадаємо, експрем’єр Польщі Лешек Міллер, який обіймав цю посаду від 2001-го до 2004 року, заявив, що його країна має «єдиний ресурс, який можна було б надати Україні — це молодь призовного віку». Він додав, що дивно бачити, як мільйони юнаків залишили Україну і не беруть участі в захисті своєї країни.

«Часто це люди, які не так поїхали нелегально, як просто не повернулися. Але в жодному разі вони не перебувають в Україні і не перебувають на фронті», — висловився він.

За словами Міллера, польські правоохоронці могли б контролювати перебування таких українців, що, на його думку, ефективніше, ніж примусова мобілізація всередині країни.

