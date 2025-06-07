Чи може Європа підтримувати Україну без допомоги США: німецький генерал відповів

ЗСУ / © Getty Images

Реклама

Європа здатна взяти на себе ключову роль у підтримці України, навіть якщо Сполучені Штати повністю припинять військову допомогу.

Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг — представник Міноборони Німеччини, який координує постачання озброєння Києву, пише Reuters.

За його словами, нині європейські країни НАТО та Канада вже перевищили суму американської допомоги Україні за 2023 рік, яка становила 20 мільярдів доларів. На долю цих союзників припадає вже близько 60% усієї західної підтримки.

Реклама

«Війна проти України — це війна і проти європейського безпекового порядку. Якщо буде політична воля, то будуть і ресурси», — заявив Фройдінг в інтерв’ю Reuters.

Він також попередив, що будь-яке припинення вогню в Україні може дати Росії змогу пришвидшити переозброєння, зокрема й перед потенційним вторгненням на територію країн НАТО. За оцінками, таке може статися не раніше 2029 року.

Фройдінг зазначив, що Україна продовжує отримувати зброю, закуплену за програмами попередньої адміністрації США, однак подальша доля постачання — під питанням. Особливо це стосується розвідувальних даних, ППО типу Patriot і запчастин до американської техніки.

«Зараз важко передбачити, як нова адміністрація у Вашингтоні поводитиметься з новими запитами від України, — зазначив Фройдінг. — Але Європа вже зараз готується до найгіршого сценарію».

Реклама

Водночас, за словами генерала, Німеччина вже надала Україні військової допомоги на понад 38 мільярдів євро, що робить її другим за величиною донором після США.

Нагадаємо, компанія KNDS Belgium підписала з «Укроборонпром» меморандум про виробництво боєприпасів середнього калібру.

«Одне з підприємств Акціонерного товариства „Українська оборонна промисловість“ уклало Меморандум про співпрацю з KNDS Belgium SA», — сказано у повідомленні.