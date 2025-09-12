ТСН у соціальних мережах

Політика
Чи може за атакою дронів на Польщу стояти Україна: Туск зробив важливу заяву

Прем’єр наголосив, що реакцію польської влади на події вночі 10 вересня була “дуже стриманою та доречною”.

Олена Капнік
Дональд Туск.

Повідомлення про те, що за нібито вторгненням російських дронів до Польщі стоїть Україна, - це маніпуляція і дезінформація.

Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск після засідання Ради національної безпеки, повідомляє RMF FM.

“Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які стверджують, що за нападом стоїть Україна. Відповідальність лежить на Російській Федерації”, - наголосив очільник уряду Польщі.

Він наголосив, що країна “дедалі точніше” виявляє тих, хто “чи то з політичних причин, дурості, чи то через зрадництво, використовує російську пропаганду та дезінформацію”. Реакцію Варшави на події вночі 10 вересня він назвав “дуже стриманою та доречною”.

Голова Бюро національної безпеки Славомир Ценцкевич повністю підтримав прем’єра Туска і заявив, що дрони, які порушили польський повітряний простір, прибули з Росії та були звідти відправлені.

“Як я вже говорив на самому початку, це (запуск БпЛА - Ред.) зробила Російська Федерація", - наголосив він.

Нагадаємо, вночі 10 вересня дрони РФ здійснили наліт на Польщу. Втім, у НАТО кажуть, мовляв, поки сумніваються, чи дійсно ця атака була навмисною. Також головнокомандувач сил Альянсу в Європі Алексус Гринкевич заявив, що інформація щодо точної кількості БпЛА також потребує уточнень.

Зауважимо, прем’єр Дональд Туск заявляв, що, попередньо, 19 БпЛА атакували Польщу. Чотири дрони збили. З його слів, близько 23:30 сталося перше порушення повітряного простору країни, а останнє — о 6:30 ранку 10 вересня. Більшість БпЛА перетнули територію республіки з Білорусі.

