Чи може Зеленський бути причетним до корупції в енергетиці: Єрмак дав чітку відповідь

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак / © Андрій Єрмак/Facebook

Президент України Володимир Зеленський не причетний до корупції в енергетичній сфері.

Про це заявив керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак в інтерв’ю Politico.

«Президент України Володимир Зеленський є „дуже принциповою людиною“ та „не корумпованим“», — цитує видання Єрмака.

На його думку, президент України має бути поза підозрою, адже саме він «оголосив боротьбу» з корупцією та дозволив проводити «абсолютно вільні розслідування», мовляв, це доводить, що антикорупційні органи є «незалежними й дієвими».

Водночас Єрмак припустив, що «деякі політичні сили використовують» антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва, а безпідставні звинувачення, що руйнують репутацію, можуть «трапитися з будь-ким».

«Перш ніж судити людей, необхідні суди та розслідування», — додав він.

Що передувало

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми в державному підприємстві «Енергоатом», викритої під час операції «Мідас».

За даними слідства, організоване угруповання систематично отримувало «відкати» в розмірі 10–15% від суми контрактів. Схему назвали «Шлагбаум».

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в «Енергоатомі».

Згодом Світлана Гринчук, яка обіймала посаду міністерки енергетики України, подала заяву про звільнення.