ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
603
Час на прочитання
1 хв

Чи може Зеленський бути причетним до корупції в енергетиці: Єрмак дав чітку відповідь

Андрій Єрмак припустив, що «деякі політичні сили використовують» антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва, а безпідставні звинувачення, що руйнують репутацію, можуть «трапитися з будь-ким».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак / © Андрій Єрмак/Facebook

Президент України Володимир Зеленський не причетний до корупції в енергетичній сфері.

Про це заявив керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак в інтерв’ю Politico.

«Президент України Володимир Зеленський є „дуже принциповою людиною“ та „не корумпованим“», — цитує видання Єрмака.

На його думку, президент України має бути поза підозрою, адже саме він «оголосив боротьбу» з корупцією та дозволив проводити «абсолютно вільні розслідування», мовляв, це доводить, що антикорупційні органи є «незалежними й дієвими».

Водночас Єрмак припустив, що «деякі політичні сили використовують» антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва, а безпідставні звинувачення, що руйнують репутацію, можуть «трапитися з будь-ким».

«Перш ніж судити людей, необхідні суди та розслідування», — додав він.

Що передувало

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми в державному підприємстві «Енергоатом», викритої під час операції «Мідас».

За даними слідства, організоване угруповання систематично отримувало «відкати» в розмірі 10–15% від суми контрактів. Схему назвали «Шлагбаум».

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в «Енергоатомі».

Згодом Світлана Гринчук, яка обіймала посаду міністерки енергетики України, подала заяву про звільнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
603
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie