Чи можлива екстрадиція Міндіча — пояснення НАБУ
Для екстрадиції Міндіча з Ізраїлю потрібно виконати низку процесуальних дій, а наявність ізраїльського громадянства унеможливлює цей процес.
Детективи Національного антикорупційного бюро України працюють над тим, щоб запустити механізми екстрадиції підозрюваного Тимура Міндіча у відмиванні грошей на енергетиці.
Про це повідомив Олександр Абакумов, керівник детективів НАБУ виданню «РБК-Україна».
«Зараз ми опрацьовуємо всі доступні юридичні механізми, у тому числі й питання екстрадиції. Є певна загальна негативна тенденція: особи, які переховуються від українського правосуддя, намагаються використовувати війну як аргумент на свою користь у тамтешніх судах — мовляв, тут небезпечно, а там безпечніше», — сказав він.
Водночас він зазначив, що Україна вже має позитивний досвід співпраці з іншими державами в питаннях екстрадиції осіб, підозрюваних у корупційних злочинах.
«Ми працюємо в цьому напрямку і будемо використовувати кожен правовий інструмент — чи то екстрадиція, чи інші форми міжнародно-правової взаємодії. Ключове для нас — щоб ці люди не уникнули відповідальності, де б вони не перебували фізично. Але основною складністю може бути той факт, що ці дві людини громадяни Ізраїлю, які переховуються в Ізраїлі», — додав він.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів „Енергоатому“ у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».
У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. За даними від джерел у правоохоронних органах, фігурує бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).
Тимур Міндіч виїхав з України о 2:09 10 листопада — за кілька годин до початку обшуків у його квартирі в Києві. Для перетину кордону він скористався послугами львівського сервісу преміум-перевезень «ТаймЛюкс».